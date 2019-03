Latex und Ketten Conchita Wurst: Halbnackter Fetisch-Auftritt bei der Goldenen Kamera

Glamour pur! Bei der Verleihung der Goldenen Kamera gestern Abend in Berlin erschienen die Stars in eleganten Abendkleidern oder stilvollen Anzügen. Außer einer: Tom Neuwirth, besser bekannt unter dem Künstlernamen Conchita Wurst (30, "Rise Like A Phoenix"), schien von all dem nicht viel zu halten. Stattdessen präsentierte der österreichische Eurovision-Song-Contest-Sieger einen auffälligen Fetisch-Look ganz in Schwarz.