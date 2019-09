Für den 25-Jährigen ist es eine Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt. Rieder, der am Dienstag seinen 26. Geburtstag feiert, wurde 1993 in Dachau geboren und lernte in der Jugend des ASV Dachau das Kicken, bevor er 2000 in die Jugend des FC Bayern München wechselte. Nach weiteren Stationen in Augsburg, Slask Wroclaw in Polen, Darmstadt 98 und erneut Augsburg läuft Rieder nun für mindestens eine Saison für den TSV 1860 München auf.