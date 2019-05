Als Verteidiger sei es daher schwierig, in Eins-gegen-Eins-Situationen in den Zweikampf zu gehen. "Mittlerweile kannst du ja nur noch mit den Händen hinter dem Rücken verschränkt verteidigen - und hast dann keine Körperspannung", sagte Mauersberger, der sich für eine Reformierung der Handregel ausspricht: "Lasst doch diese Schreierei nach Handelfmeter und pfeift wirklich nur noch Hand, wenn es Absicht ist. Mein Gott, dann gibt es halt ab und an Situationen, wo der Ball an die Hand geht und es keinen Elfmeter gibt - hüben wie drüben nicht."