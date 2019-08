Chemnitz-Fans schießen gegen Verantwortliche

Ein Vorgehen, das bei der Chemnitzer Fanszene für Unverständnis sorgt. Sie distanziert sich von den rassistischen Äußerungen, betont allerdings auch, dass es sich dabei lediglich um das Fehlverhalten Einzelner gehandelt habe. Der Verein sorge mit seinen Maßnahmen aber dafür, dass die komplette Fanszene in Verruf gerate und in Sippenhaft genommen werde. "Thomas Sobotzik (Geschäftsführer, d. Red.) und Steffen Wunderlich (Pressesprecher, d. Red.) haben in Kauf genommen, dass der Chemnitzer FC und seine Fans erneut pauschal negativ dargestellt werden", heißt es in einem Statement der Fanszene Chemnitz e.V. auf Facebook.