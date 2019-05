Arbeitgeber brauchen Arbeitskraft Geflüchteter

"Alles, was wir wollen ist, dass Menschen, die hier leben und hier ihren Lebensmittelpunkt haben, verdammt nochmal auch arbeiten können", sagte Matthias Weinzierlvom Flüchtlingsrat vor Beginn des Marsches. Über 40 Initiaven, Organisationen und auch einzelne Arbeitgeber, die unter der restriktiven Integrationspolitik leiden, haben sich der Kampagne angeschlossen. "Wir stehen hier in einer Allianz mit Unternehmen, die sagen, wir brauchen diese Leute", so Weinzierl.