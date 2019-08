Überhöhte Geschwindigkeit sei eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr, so die Polizei. Daher nimmt sie neben den Geschwindigkeitsmessungen mit den bekannten Blitzern auch immer wieder Messungen mit dem Laser-Handmessgerät vor. Für den Fahrer sei "dabei besonders gemein", dass er die Messstelle in der Regel erst sehe, wenn seine Geschwindigkeit schon längst gemessen sei. Die Lasermessgeräte können die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in einer Entfernung von bis zu einem Kilometer messen.