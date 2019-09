LaRibollita, SIRPLUS, Mia Mia... "Die Höhle der Löwen": Diese Gründer lassen Georg Kofler brüllen

Doch dann meldet sich Nils Glagau (43) zurück. "Es wird kein leichter Weg, aber ich möchte dich hier so nicht rauslassen." Er bietet 42.000 Euro für 20 Prozent. Fabian atmet auf. Aber es geht noch weiter, denn auch Wöhrl will einsteigen. Der junge Gründer ist inzwischen so aufgeregt, dass er in eine Deko-Tomate beißt. Und er bekommt seinen Last-Minute-Deal: Wöhrl und Glagau bieten 66.000 Euro für 26 Prozent der Anteile.