Lange Wartezeit Neue Staffel von "Better Call Saul" kommt erst 2020

"Better Call Saul" ist ein Prequel der preisgekrönten Serie "Breaking Bad". Darin wird erzählt, wie sich James "Jimmy" Morgan McGill langsam aber sich in Saul Goodman verwandelt. Die Figur wird in beiden Shows von Bob Odenkirk (56) gespielt. Nicht nur auf eine weitere Staffel "Better Call Saul" warten Fans. Vince Gilligan (52), von dem die Idee zu "Breaking Bad" stammt, arbeitet an einem Film zur Serie. Fest steht, dass Aaron Paul (39) darin zu sehen sein wird, der in der Original-Serie Jesse Pinkman spielte.