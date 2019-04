Lange Wallemähne Extreme Typveränderung: Katy Perry hat einen neuen Look

Im Hintergrund des Bildes ist Stylist Chris Appleton zu sehen, der bereits die Haare von Sängerin Ariana Grande, Jennifer Lopez oder Kim Kardashian aufhübschte. Bei der neuen Traumfrisur handelt es sich aber vermutlich um eine Perücke. Am ersten Wochenende des "Coachella Festivals" in Palm Springs sah man die 34-Jährige noch vor ein paar Tagen mit ihrem typischen Kurzhaarschnitt. Der ungewohnte Look kommt an: Auch Stars wie Schauspielerin Emma Roberts, Sänger Diplo oder Rapper Daddy Yankee kommentierten den Schnappschuss und zeigten sich begeistert von der blonden Haarpracht, das Bild brachte innerhalb kürzester Zeit über zwei Millionen Likes.