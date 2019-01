Lange Erklärung via Twitter Lady Gaga: Sorry für die Zusammenarbeit mit R. Kelly

Den gemeinsamen Song "Do What U Want (With My Body)" aus dem Jahr 2013 wolle sie umgehend aus dem Internet verbannen und von den Streaming-Diensten löschen lassen. Sie selbst stehe hinter den Frauen, die R. Kelly sexuellen Missbrauch vorwerfen. Sie wüsste, dass sie leiden und ihre Stimmen sollten ernst genommen werden. Die Vorwürfe gegen ihren Kollegen nannte sie "schrecklich und unentschuldbar".