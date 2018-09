AZ: Frau Kaniber, Sie sagen, „Die Landwirtschaft ist die Seele der Heimat“. Was meinen Sie damit?

MICHAELA KANIBER: Von dem, was unsere bayerischen Bauernfamilien leisten, profitieren alle Bürgerinnen und Bürger. Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren hochwertige Lebensmittel. Sie prägen und gestalten unsere wunderschönen Landschaften – von den Almen im Süden über die Hopfengärten der Hallertau bis zu den Weinbergen Frankens. Und sie sichern den sozialen Zusammenhalt in den Dörfern. Sie sind es, die die Heimat lebens- und liebenswert erhalten.