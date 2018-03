München - "Mit uns in die Zukunft" – so lautet das Motto des Programms, mit dem das bayerische Spitzenduo der Grünen, Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, bei der Landtagswahl am 14. Oktober in die Regierungsverantwortung gehen will. Der Entwurf für das Wahlprogramm, den die Partei gestern in München vorstellte, ist eine Rückbesinnung auf die Wurzeln. Schulze und Hartmann kündigten einen harten Wahlkampf an.