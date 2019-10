Riegerhöfe in Taufkirchen: Ein Neubauprojekt mit etwas mehr als 150 Wohnungen

Am Donnerstag den 21.11.2019 von 16 - 19:30 Uhr können sich alle Interessenten bei einem vorweihnachtlichen Glühweintrinken am Baugrundstück am Riegerweg 12 in Taufkirchen bei München über das Neubau-Projekt informieren. Der provisionsfreie Verkauf erfolgt über die erfahrene KWAG, die mit Ihren Beratern vor Ort sein wird. Jeder Interessierte kann gerne ohne Anmeldung vorbeikommen, es gibt Glühwein und Punsch, sowie eine kleine vorweihnachtliche Überraschung. Die KWAG freut sich, dass die Anbindung an die Stadt München durch die U-Bahnverlängerung noch besser und schneller wird. Zwar ist Taufkirchen auch schon jetzt sehr gut angebunden, sowohl mit dem PKW als auch mit der S-Bahn erreicht man die Stadtgrenze und wichtige Drehkreuze innerhalb weniger Minuten, der U-Bahnanschluss macht jedoch endgültig deutlich, dass speziell der südliche Landkreis mehr Stadt ist, als Land. Die aktuellen Neubauentwicklungen am östlichen Gemeinderand von Taufkirchen profitieren besonders von den neuen Plänen. Zwar ist die genaue Route der neuen U-Bahn noch nicht beschlossen, sicher ist jedoch, dass diese, wenn im östlichen Gemeindebereich entsteht.