Landshuter Polizei fährt jetzt E-Auto Auf Verbrecherjagd im Öko-Stil - Verfolgungsjagden sind noch nicht drin

BMW i3 für den Streifendienst ungeeignet

An Elektroautos im Streifendienst wird man sich aber nicht so schnell gewöhnen müssen. Der BMW i3 gehört zwar seit Oktober 2017 zum Fuhrpark des Polizeipräsidiums Straubing und darf nun noch bis Ende Juni von der Landshuter Polizeiinspektion auf seine Tauglichkeit getestet werden: Für den Streifendienst ist der BMW i3 aber ungeeignet, so das Fazit der Polizei.