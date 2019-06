Und überhaupt: Wo wird eigentlich auf’s Klo gegangen? "Oh je, oh je. Darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Kommt ein Dixi, oder?", fragt Papa Manfred. Mama Renate weiß da schon mehr: Wie früher halt, entfernt von der Gruppe im Wald. Sie vermisst am Montagmittag schon ihr Bad – die Insekten im Wald stören sie dagegen wenig, schließlich hat sie nur Angst vor Fröschen. Derer gibt es wenig im Mischwald (Hock: "Pappeln sind gutes Brenngholz") hinter Reichlkofen, denn dort ist es zu trocken für Kröten und Co. So trocken, dass die Feuerstelle auch nicht neben dem Lager, sondern in einem nahen Steinbruch errichtet wird. Sicher ist sicher, meint Armin Hock. Er lässt die Familie über Nacht nicht allein, sondern bleibt bei ihnen: "Einer muss ja auf die wilden Tiere aufpassen!", sagt er. Paul: "Oder auf unser’n Papa!"

Hock zieht irgendwann eine Dachschindel aus dem Gebüsch. Leider sei das mittlerweile oft so, dass man solchen Müll finde. Die Dachschindel kommt nicht auf den Unterstand; dort sind schon Fichtenzweige aufgefächert, wie ein Dach. Von oben nach unten, damit das Wasser ablaufen kann. "Also mit einer Plane ging’s einfacher", kommt von Papa Manfred. Noch eine Schicht Reisig auf den Boden, drüber die Schaffelle – und schon kann es Nacht werden.

Als Nahrung gibt es Trockenobst, Studentenfutter und Trockenfleisch. Gejagt wird nicht: So viel Steinzeit muss dann auch wieder nicht sein.