Landshut Josef-Deimer-Tunnel - Prädikat: Mangelhaft!

Insgesamt, schreibt das Rechnungsprüfungsamt, hätten die "aufgedeckten Vorgänge" gezeigt, dass im Baureferat "bewusst und aktiv gehandelt wurde, um Mängel zu vertuschen und die Beseitigung zu verhindern".

Schon 1999 hätten die Klappen korrekt angebracht werden müssen

Baureferent Johannes Doll bestätigte, dass die Brandschutzklappen "nicht korrekt" angebracht worden seien, was man eigentlich schon "bei der Abnahme des Tunnels", dessen Verkehrsfreigabe 1999 war, hätte bemerken müssen. Zumindest hätte man den baulichen Mangel aber "zugegebenermaßen zu einem früheren Zeitpunkt" als 2018 "beheben können und müssen".

Menschen, betont Doll, seien jedoch nicht in Gefahr. Beziehungsweise bräuchte es ein doppeltes Unglücksszenario, um sie heraufzubeschwören. Es müsste, so der Baureferent, gleichzeitig ein Brand in einem der Betriebsräume ausbrechen und im Tunnel selbst eine "Entfluchtungssituation", etwa nach einem Unfall, eintreten. Selbst dann gäbe es im Bereich der Fluchtwege noch eine "Rücksicherung" mittels Überdruck.

Eine derart albtraumhafte Zuspitzung schließt Doll aus; unabhängig von dieser Entwarnung gibt er sich als Referatsleiter partiell selbstkritisch, was den Umgang seines Hauses mit dem Gesamtthema in den letzten Jahren betrifft. Kein Mitarbeiter habe aber "in bösartiger Absicht" gehandelt, sondern vielmehr "nach bestem Wissen und Gewissen", möglicherweise um der Stadt teure Reparaturen zu ersparen, die aus subjektiver Sicht vielleicht nicht erforderlich schienen: Aber es sei "natürlich ein Schmarrn" gewesen, so zu denken und vorzugehen.

Hat ein Mitarbeiter bei der Wartungsfirma telefonisch veranlasst, den Hinweis auf die Brandschutzmängel aus der Rechnung zu streichen? Das könne er, sagt Doll, "nicht verifizieren und nicht leugnen". Er kündigt an, das Referat diesbezüglich "strukturell anders aufzustellen" und beim Thema Tunnel das "Mehr-Augen-Prinzip" einzuführen.

Er selbst, so Doll, habe dieses Frühjahr Kenntnis von dem Problem erhalten. Daraufhin sei es zu einen Ortstermin mit der Bauaufsicht gekommen, nun werde gehandelt. Man habe begonnen, Angebote einzuholen; "auf jeden Fall noch heuer". Nach Möglichkeit bis zum Herbst sollen die Mängel bei den Klappen beseitigt sein.

Am Donnerstag steht das Thema erst einmal nichtöffentlich auf der Agenda im Rechnungsprüfungsausschuss und dürfte dort für lebhafte Debatten sorgen.