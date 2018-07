Landshut Bahn frei für die Stadtbahn - oder doch nicht?

15 Kilometer Streckennetz soll es in der Oberpfalz nun irgendwann innerstädtisch geben. Emissionsfrei, versteht sich. Denn, so sagt zum Beispiel Regensburgs grüner Bürgermeister Jürgen Huber: Eine Stadtbahn stelle sicher, dass in der Stadt Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und hohe Lebensqualität im Einklang stehen. So weit, so gut.