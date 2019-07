Elf Isar-Ranger sind seit dem Saisonstart am 1. Juni an den Stellen am Fluss unterwegs, an denen die meisten ihre Boote zu Wasser lassen - und klären über die Verordnung auf. Sie hätten zahlreiche Gespräche geführt und Konflikte meist so lösen können. Nun sollen Verstöße aber konsequent geahndet werden - es drohen Bußgelder.