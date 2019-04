Müll am Isarufer sorgt für Ärger

Aber damit nicht genug. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen will jetzt durchgreifen. Denn schon öfter wurde in der Vergangenheit Kritik laut: Leider würden oft auch leere Flaschen und Unrat nach dem Vergnügen an der Isar zurückbleiben. Sogar die Schlauchboote, billig zum Einmalgebrauch gekauft, würden manchmal liegengelassen.