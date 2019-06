Landkrimi, Wilsberg, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Tödliche Tarnung

Der Tod eines Zöllners am Stuttgarter Flughafen führt die Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) auf die Spur des internationalen Waffenschmugglers Viktor de Man. Lannert kennt den Mann: Es ist der, an dem er vier Jahre lang als verdeckter Ermittler dran war. Kurz vor der Festnahme wurde Lannert damals auf tragische Weise enttarnt. Nun will er den Mann unbedingt überführen. Was er allein nicht geschafft hat, gelingt ihm nun mit seinem Team, allen voran mit seinem Partner Bootz.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Tiefer Fall

Der achtjährige Tommy Beck wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Die Hauptkommissare Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) müssen ihn von seiner hochschwangeren Mutter Irene (Deborah Kaufmann) identifizieren lassen. Den Vater, Sprengmeister Holger Beck (Martin Feifel), erreicht die tragische Nachricht, als er sich mit seinen Kollegen in einem Kreditgespräch bei der Bank befindet. Ehrlicher und Kain denken zunächst an ein Sexualdelikt. Doch dann stellt sich heraus, dass Tatort und Fundort nicht identisch sind.