Landkrimi, Stirb langsam, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Landkrimi: Das dunkle Paradies, Krimi

Ein Mord in einem Nobelhotel in Zell am See geht Franziska Heilmayr (Stefanie Reinsperger) besonders nahe. Der Verdächtige ist ein Bekannter, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Als der jedoch überraschend ein Geständnis ablegt, mischt sich Franziska in die Ermittlungen ein. Dem leitenden Kommissar Martin Merana (Manuel Rubey) ist das nicht recht. Aber dann entdeckt Franziska einen Hinweis auf einen ganz anderen Tatverlauf. Zudem hat sie privaten Stress. Sie schafft es nicht, sich vor ihrer konservativen Familie als bisexuell zu outen und zu ihrer Freundin Annie (Andrea Wenzl) zu stehen.