Bad Endorf - Eine 81 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern von einem Traktor überrollt und getötet worden. Die Frau sei am Samstagnachmittag mit dem Fahrrad in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) unterwegs gewesen, als der Traktor sie überholt habe, teilte die Polizei mit.