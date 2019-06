Wie die Polizei weiter mitteilte, befuhr eine Frau mit ihrem VW Up den Grasbrunner Weg in Richtung Neukeferloh und wollte die Wasserburger Landstraße (B304) geradeaus überqueren. Weil die Ampel ausgefallen war, befand sich die 31-Jährige mit ihrem Fahrzeug in diesem Moment auf der "untergeordneten Straße" und missachtete daher die Vorfahrt.