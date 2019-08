Am 23.08.2019 gegen 18:30 Uhr ereignete sich im nördlichen Landkreis Mühldorf am Inn ein tragischer Verkehrsunfall. Ein Traktorfahrer übersah beim Rangieren ein 3-jähriges Kleinkind und überfuhr dieses. Das Kind erlag trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfemaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachten in Auftrag gegeben.