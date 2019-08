Waldkraiburg: Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehle

Die Taxifahrerin verletzte sich am Knie und erlitt einen Schock - ein Polizeibeamter fuhr sie ins Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst übernahm in dem Fall die Sachbearbeitung für die Kripo. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurden die beiden Brüder am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Beide kamen im Anschluss in eine Jugend-Justizvollzugsanstalt.