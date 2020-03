Bodenkirchen - Bei einem Unfall auf der Kreisstraße LA 45 von Michlbach kommend in Richtung Bonbruck ist ein 19-jähriger Beifahrer am Freitag aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde er nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.