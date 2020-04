Was war passiert? Nach Angaben der Polizei befuhren am Dienstag gegen 17.45 Uhr vier Männer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gemeinsam mit einem VW die Neurieder Straße in Richtung A95. Auf der Autobahnbrücke fiel den vier Insassen dann ein vor ihnen fahrender Seat mit Münchner Kennzeichen auf, der zunächst auf die rechte Spur wechselte.