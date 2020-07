Beilngries - Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Nähe von Beilngries (Landkreis Eichstätt) mit einer Pferdekutsche zusammengestoßen und gestorben. Der 22-Jährige war der Polizei zufolge bergab unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nicht mehr bremsen konnte und auf eine Pferdekutsche fuhr.