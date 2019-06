Landkreis Ansbach Flüchtiges Känguru hält Polizei in Atem

Erst in der Nacht zum Samstag hatte ein Spaziergänger in einem Waldgebiet im nordrhein-westfälischen Essen ein durchgebranntes Känguru entdeckt. Während eine Streife und eine Feuerwehreinheit ausrückten, gelang es dem Mann, das Känguru festzuhalten - aber nur kurz, dann hatte es sich freigestrampelt und war in einen nahen Wald davongehüpft.