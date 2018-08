Es waren zwar einige, aber keine gravierenden Mängel, findet der Richter. Allenfalls in der Summe der Unannehmlichkeiten, die Nicole U. (48), ihr Mann und ihre beiden Kinder in ihrem Hotel auf Korfu erleiden mussten, lässt sich ein Anspruch ableiten. 15 Prozent des Reisepreises schlägt das Gericht vor, 10 Prozent der Vertreter des Touristikunternehmens. Man trifft sich ungefähr in der Mitte, sprich 800 Euro. Kommt dieser Vergleich nicht zustande, entscheidet der Richter ohne einen neuen Verhandlungstermin.