Im Mai 2014 war der Mann mit dem Dobermann-Mischling seiner damaligen Lebensgefährtin in Kirchseeon spazieren. Der Hund war angeleint. Der nicht angeleinte Chihuahua "Rocky" der Beklagten stürzte auf den größeren Hund zu und griff ihn an. In einer "Kampfpause" hatte der Mann versucht, seinen Hund wegzuschieben, der Chihuahua biss ihm dabei in die Gelenke von Mittel- und Ringfinger.