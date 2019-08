Quartett traf sich regelmäßig zum Trinken

Der Verurteilte muss zudem wegen seiner Alkoholsucht in eine Entziehungsanstalt. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig. Die 56 und 37 Jahre alten Mitangeklagten wurden freigesprochen. Zwar spreche einiges dafür, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt waren, die Beweise reichten dem Gericht zufolge in ihrer Gesamtheit aber nicht aus.