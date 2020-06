Landesweite Demonstrationen Ben Affleck, Ariana Grande und Co.: Promis unterstützen US-Proteste

Nick Cannon

Rapper, Moderator und Mariah-Carey-Ex Nick Cannon (39) mischte sich ebenso unter die Proteste in Minneapolis. Cannon trug dabei einen Pullover mit der Aufschrift "Please, I can't breathe" (zu Deutsch: "Bitte, ich kann nicht atmen"). Es waren die letzten Worte des getöteten George Floyd. Auf einem Bild, das er auf Instagram teilte, hielt er außerdem ein Plakat mit dem Konterfei des Opfers und den Worten "Gerechtigkeit für Floyd" in die Kameras.

Ellen Page

Die kanadische Schauspielerin Ellen Page (33, "Juno") nahm unterdessen an einem Demonstrationszug in New York City, genauer gesagt im Stadtteil Brooklyn, teil. Sie teilte ein Video auf Twitter vor dem dortigen Barclays Center. Darin zu sehen und zu hören: Hunderte Aktivisten, die aus Solidarität lautstark applaudieren.

Die Michael-Jackson-Tochter Paris Jackson (22) nahm auch an einer der zahlreichen Demonstrationen teil. Sie teilte ein Bild von sich und weiteren Demonstranten auf Instagram und beschrieb die Entwicklung vom friedlichen Protest hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen: "Es brach mir das Herz, als alles in Flammen aufging. Gewalt ist nicht die Lösung." Nur ein friedvoller Prostest sei in ihren Augen sinnvoll.

Gemeinsam mit seiner neuen Liebe, Schauspielkollegin Ana de Armas (32), war Ben Affleck (47, "Paycheck") aus Protest auf den Straßen unterwegs, ebenfalls in Los Angeles. Affleck hielt dabei einen "Black Lives Matter"-Zettel in der Hand. Seine Freundin postete davon ein Bild auf Twitter.