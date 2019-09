Landeshauptmann im Interview Fahrverbote in Tirol: "Eine Notwehrmaßnahme"

Es gibt ja durchaus Kompromiss-Signale. Zudem war immer wieder zu hören, die Vorschläge für eine Einigung seien jedes Mal an Ihnen, dem Tiroler Landeshauptmann, gescheitert. Was sagen Sie dazu?

Es ist vielmehr so, dass erst der Druck Tirols Bewegung in die Diskussion gebracht hat. Der Transit-Gipfel in Berlin wäre niemals zustandege kommen, wenn wir nicht auf die untragbaren Zustände in unserem Land aufmerksam gemacht hätten. Letztlich ist es durch unsere Anti-Transit-Maßnahmen gelungen, unseren Nachbarn klarzumachen, dass wir nicht weiter über uns drüberfahren lassen. Der Eindruck, dass wir nicht zusammenarbeiten, täuscht meiner Ansicht nach. So wird auf allen Ebenen sehr intensiv an der Umsetzung des Zehn-Punkte-Plans von Berlin gearbeitet.