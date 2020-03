Bauliche Änderungen und Umwandlungen werden in den ausgewiesenen Gebieten nur in speziellen Fällen genehmigt. Auf Grundstücke in Erhaltungssatzungsgebieten hat die Stadt außerdem ein Vorkaufsrecht – es ist also schwerer für Eigentümer, zum Beispiel Mietshäuser in etliche Eigentumswohnungen aufzuteilen und diese teuer zu verkaufen.