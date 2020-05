Laim und der letzte Schuldige, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour 3, Actionkomödie

In Paris herrscht Krieg, denn ein Arm der chinesischen Triaden verwandelt die Stadt der Liebe in einen Moloch der Gewalt - bisher mit einem Dutzend toter Gesetzeshüter. Letzte Hoffnung sind Chefinspektor Lee (Jackie Chan) und sein Kollege Carter (Chris Tucker) vom LAPD. Bei ihrer Ankunft in Paris treffen sie auf einen verwirrten Flic, danach erweisen sich französische Taxis als gefährliche Hochgeschwindigkeitsgeschosse und schließlich warten Gangster jeden Härtegrads auf das Duo.