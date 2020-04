Lindau - Werner Mang gilt als "Lagerfeld der Schönheitschirurgie", der Multimillionär ist Gast in Talkshows und auf vielen Promi-Events, die Wände im Büro in seiner Bodensee Klinik in Lindau sind übersät mit Fotos von Begegnungen mit Stars wie Arnold Schwarzenegger oder Verona Pooth.