Direkt gegenüber an der langen Outdoor-Theke des Sporthotels Reisch geht es einen Tick dezenter zu: 0,1 l Sekt on ice für schlappe sieben Euro – man gönnt sich ja sonst nix. Ein paar Schritte weiter tobt in einer unscheinbaren Passage das wilde Leben: Im "Jimmy’s" und im "Take Five". Die Konkurrenz gibt’s ein paar Kilometer weiter im Stanglwirt bei der berühmtesten Weißwurstparty der Welt. Auch am Samstagabend wird’s nicht langweilig: Schnitzelparty auf Rosi’s Sonnbergstubn, Hahnenkamm-Hummerparty im Kitzhof oder doch zur Goldrausch After Race Party ins Nobel-Hotel "Die Tenne" – und das alles nur wegen eines Skirennens.