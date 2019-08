"Zum Fremdschämen" - Mickie Krause lästert über Willi Herren

Vor allem seine Gesangskollegen Willi Herren, Michael Wendler und Almklausi, die Teilnehmer in einer Reality-Trash-Show waren, bekommen von Mickie Krause ihr Fett weg. "Willi ist ja zum Fremdschämen. Wir kennen ihn ganz anders, als kölschen Jung, aber das ist schon menschenverachtend, wie er sich darstellt," sagt der Ballermann-Sänger über Willi Herrens Teilnahme im "Sommerhaus der Stars". "Am Ende wird es heißen, RTL hat das ja alles zusammengeschnitten. Aber so habe ich Willi noch nie erlebt und möchte ihn auch nie erleben."