Denn wie die "Bild" berichtet, droht den Münchnern wohl mitten in der Krise der Verlust ihres Hauptsponsors. Demzufolge will BayWa den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag mit den Bayern als solcher nämlich nicht mehr verlängern. Diese Nachricht platzte mitten in die Vorbereitung der Münchner auf das Final10-Turnier, mit dem die BBL-Saison von 6. bis 28. Juni nun im Audi Dome zu Ende gespielt werden soll.