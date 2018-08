Reinhold Kocaurek hatte so einen Verdacht und eine kurze Überprüfung bestätigte ihn: Das Problem kommt gewissermaßen aus den weiten des Weltalls, wo die Satelliten ihre Bahnen ziehen und ihre Signale an die Navigationsgeräte drunten in Schwabing schicken. Denn die Strecke über die Gundelindenstraße wird seit einem Update der Karten von Google nun als erste Route empfohlen - und nach der Zählung von Kocaurek von 450 bis 600 Autos im Feierabendverkehr genutzt. Tagsüber sind es etwa 30 Autos in der Stunde.