Längst im Alltag angekommen Vom Sofa auf die Straße: So wird die Jogginghose zum Hingucker

Längst hat die Jogginghose ihren Weg auf die Laufstege und roten Teppiche sowie in die Büros dieser Welt gefunden. Stars wie Nina Agdal (27), Cara Delevingne (27), Eva Longoria (44) oder Alessandra Ambrosio (38) haben sich bereits in dem einst von Karl Lagerfeld (1933-2019) so verschrienen It-Piece ablichten lassen. Und das zu Recht: Die Jogginghose, der mit dem 21. Januar gar ein eigener Feiertag gewidmet wurde, gehört mittlerweile zur Grundausstattung einer jeden Fashionista.