Lädiert, aber gut gelaunt Oliver Pocher erklärt per Videobotschaft seinen Jagdunfall

"Gestern sind die Fäden gezogen worden, jetzt ist da so ein Pflaster drauf. Ich bin sehr gespannt wie das wird." Noch sei nicht absehbar, ob er von dem Ganzen eine Narbe davontragen wird. Ganz der PR-Profi will er in den Clip aber nicht genau erklären, wie es zu dem Unfall kam, sondern verweist auf seine Show "Pochers Reisen". Bei den Dreharbeiten, für die sich Pocher samt seines Vaters derzeit in den USA aufhält, geschah das Unglück während einer Wildschweinjagd.