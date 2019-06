Lächelnd und ohne Kaution Grapsch-Vorwurf: Cuba Gooding Jr. verlässt Gericht mit bester Laune

Allerdings meldete sich in Zuge des Vorfalls noch eine andere Frau zu Wort, die dem Schauspieler ebenfalls vorwirft, sie begrapscht zu haben. Der Vorfall soll sich vor über zehn Jahren ereignet haben. In einem Restaurant in Manhattan soll Gooding Jr. der Frau an ihr Gesäß gefasst haben. Nachdem sie einen Bericht über den jüngsten Vorfall gelesen habe, soll sich die Frau ebenfalls dazu entschieden haben, zur Polizei zu gehen. Allerdings liegt die Verjährungsfrist für ein solches Vergehen im US-Bundesstaat New York bei zwei Jahren.