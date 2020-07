Münchner Promi-Ladys sammeln über 20.000 Euro

Unter anderem trafen sich dabei Claudia Effenberg, Gitta Saxx, Regina Halmich und Sonja Kiefers im Teatro Solln im Iberl. Bei der Veranstaltung, die trotz der Corona-Krise dank des schönen Wetters an der frischen Luft stattfinden konnte, kam eine Spendensumme in Höhe von 21.275 Euro für Kinder in Not zusammen.