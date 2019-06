Dem umweltbewussten Rentner blieb also keine andere Wahl, als die Ladestation zurückbauen zu lassen und künftig ausschließlich auf den Verbrennungsmotor seines Hybrids zurückzugreifen. "In meiner Umgebung gibt es keine öffentliche Ladesäule", so der Puchheimer ernüchtert. Neben den Kosten für den Einbau muss er nun also auch noch die Kosten für den Abbau zahlen.