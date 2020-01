"Alles faule Ausreden", sagt Pauli empört. "Das wäre gegangen, wenn meine Nachfolgerin zehn, zwanzig Jahre bei mir gearbeitet hätte! Aber wissen Sie, wie alt ich bin? Soll ich noch zehn Jahre arbeiten?" Am 20. Januar öffnet die 78-Jährige ihre Ladentüre ein letztes Mal. In der Woche vor Ladenschluss ist der kleine Raum voller Stammkundinnen, die Abschied nehmen. Eine von ihnen ist Christine Jehle. "Es ist unglaublich, was in dem Laden drin ist," sagt die Kundin: "Ein echtes Schatzkästchen."