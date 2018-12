Ladenflächen in München Wo handeln gscheit teuer ist

München - Wenn sich in der Weihnachtszeit die gestressten Münchner durch die Innenstadt drängen, mit Tüten bepackt von Laden zu Laden tingeln, dann liegt folgende Schlussfolgerung nahe: Es läuft noch beim Einzelhandel – zumindest beim innerstädtischen. Hier, also in der Fußgängerzone und in den Einkaufsstraßen rundherum (etwa Theatiner- oder Residenzstraße), werden hohe Ladenmieten gezahlt, aber auch hohe Umsätze gemacht.