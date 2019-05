Lachen ist gesund? Charlize Theron: Sie musste nach Lachanfall ins Krankenhaus

Es heißt, Lachen sei gesund: Für Charlize Theron (43, "Monster") hatte es jedoch unglückliche Konsequenzen. Die Schauspielerin musste bei dem Film "Borat" (2006) so sehr lachen, dass ein Krankenwagen sie vom Kino in eine Klinik bringen musste. Das erzählte sie in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers".