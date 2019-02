La La Land, The Last Witch Hunter, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ProSieben, La La Land, Musical

In Los Angeles will sich Mia (Emma Stone) ihren großen Traum von der Schauspielkarriere erfüllen, und auch Sebastian (Ryan Gosling) möchte berühmt werden. Er plant, irgendwann seinen eigenen Jazz-Club zu eröffnen. Als sich die beiden ehrgeizigen Künstler über den Weg laufen, beginnen sie eine stürmische Liebschaft. Doch so erfüllend die Beziehung der beiden zunächst scheint, so instabil ist sie auch.